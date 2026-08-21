Hifi Finance מחיר היום

מחיר Hifi Finance (HIFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00133548, עם שינוי של 1.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HIFI ל USD הוא $ 0.00133548 לכל HIFI.

Hifi Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,972, עם היצע במחזור של 138.50M HIFI. ב‑24 השעות האחרונות, HIFI סחר בין $ 0.0011548 (נמוך) ל $ 0.00138682 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00106378.

ביצועים לטווח קצר, HIFI נע ב -2.40% בשעה האחרונה ו -2.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 49.69.

Hifi Finance (HIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 184.97K$ 184.97K $ 184.97K נפח (24 שעות) $ 49.69$ 49.69 $ 49.69 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.62K$ 189.62K $ 189.62K אספקת מחזור 138.50M 138.50M 138.50M אספקה כוללת 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834

שווי השוק הנוכחי של Hifi Finance הוא $ 184.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.69. ההיצע במחזור של HIFI הוא 138.50M, עם היצע כולל של 141983852.2538834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.62K.