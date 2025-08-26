עוד על HTERM

Hiero Terminal סֵמֶל

Hiero Terminal מחיר (HTERM)

לא רשום

1 HTERM ל USDמחיר חי:

--
----
-8.70%1D
mexc
USD
Hiero Terminal (HTERM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:52:17 (UTC+8)

Hiero Terminal (HTERM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03376994
$ 0.03376994$ 0.03376994

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-8.76%

+6.42%

+6.42%

Hiero Terminal (HTERM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HTERM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTERMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03376994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTERM השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -8.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hiero Terminal (HTERM) מידע שוק

$ 65.29K
$ 65.29K$ 65.29K

--
----

$ 65.29K
$ 65.29K$ 65.29K

812.58M
812.58M 812.58M

812,580,986.752945
812,580,986.752945 812,580,986.752945

שווי השוק הנוכחי של Hiero Terminal הוא $ 65.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HTERM הוא 812.58M, עם היצע כולל של 812580986.752945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.29K.

Hiero Terminal (HTERM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hiero Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHiero Terminal ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHiero Terminal ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hiero Terminalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.76%
30 ימים$ 0+16.50%
60 ימים$ 0+25.38%
90 ימים$ 0--

מה זהHiero Terminal (HTERM)

Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles.

Hiero Terminal (HTERM) משאב

האתר הרשמי

Hiero Terminalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hiero Terminal (HTERM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hiero Terminal (HTERM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hiero Terminal.

בדוק את Hiero Terminal תחזית המחיר עכשיו‏!

HTERM למטבעות מקומיים

Hiero Terminal (HTERM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hiero Terminal (HTERM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTERM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hiero Terminal (HTERM)

כמה שווה Hiero Terminal (HTERM) היום?
החי HTERMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HTERM ל USD?
המחיר הנוכחי של HTERM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hiero Terminal?
שווי השוק של HTERM הוא $ 65.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HTERM?
ההיצע במחזור של HTERM הוא 812.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HTERM?
‏‏HTERM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03376994 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HTERM?
HTERM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HTERM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HTERM הוא -- USD.
האם HTERM יעלה השנה?
HTERM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HTERM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:52:17 (UTC+8)

