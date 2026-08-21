Hex Trust Wrapped XRP מחיר היום

מחיר Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) בזמן אמת היום הוא $ 1.37, עם שינוי של 17.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WXRP ל USD הוא $ 1.37 לכל WXRP.

Hex Trust Wrapped XRP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,284,283, עם היצע במחזור של 50.00M WXRP. ב‑24 השעות האחרונות, WXRP סחר בין $ 1.15 (נמוך) ל $ 1.4 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.977583.

ביצועים לטווח קצר, WXRP נע ב +1.40% בשעה האחרונה ו +35.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 505.69K.

Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 68.28M$ 68.28M $ 68.28M נפח (24 שעות) $ 505.69K$ 505.69K $ 505.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.28M$ 68.28M $ 68.28M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hex Trust Wrapped XRP הוא $ 68.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 505.69K. ההיצע במחזור של WXRP הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.28M.