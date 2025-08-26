Heroes of NFT (HON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00642142
גבוה 24 שעות $ 0.00719768
שיא כל הזמנים $ 0.427491
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0026069
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51%
שינוי מחיר (1D) -7.97%
שינוי מחיר (7D) -3.49%

Heroes of NFT (HON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00646941. במהלך 24 השעות האחרונות, HON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00642142 לבין שיא של $ 0.00719768, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.427491, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0026069.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HON השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -7.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heroes of NFT (HON) מידע שוק

שווי שוק $ 559.01K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M
אספקת מחזור 86.18M
אספקה כוללת 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Heroes of NFT הוא $ 559.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HON הוא 86.18M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.