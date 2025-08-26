Hermy The Stallion מחיר (HERMY)
Hermy The Stallion (HERMY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02758415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hermy The Stallion הוא $ 8.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMY הוא 959.21M, עם היצע כולל של 959209140.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.04K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Hermy The Stallionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermy The Stallion ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermy The Stallion ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hermy The Stallionל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.36%
|30 ימים
|$ 0
|-12.38%
|60 ימים
|$ 0
|-9.01%
|90 ימים
|$ 0
|--
Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.
