Hermy The Stallion (HERMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02758415$ 0.02758415 $ 0.02758415 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.36% שינוי מחיר (7D) +5.02% שינוי מחיר (7D) +5.02%

Hermy The Stallion (HERMY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02758415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermy The Stallion (HERMY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K אספקת מחזור 959.21M 959.21M 959.21M אספקה כוללת 959,209,140.0 959,209,140.0 959,209,140.0

שווי השוק הנוכחי של Hermy The Stallion הוא $ 8.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMY הוא 959.21M, עם היצע כולל של 959209140.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.04K.