גלה תובנות מרכזיות לגבי Hermetica USDh (USDH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Hermetica USDh (USDH) מידע

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s.

USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system.

The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh.

Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

אתר רשמי:
https://hermetica.fi/

Hermetica USDh (USDH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hermetica USDh (USDH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M
ההיצע הכולל:
$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M
אספקה במחזור:
$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M
שיא כל הזמנים:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
שפל כל הזמנים:
$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679
מחיר נוכחי:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Hermetica USDh (USDH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Hermetica USDh (USDH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של USDH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות USDHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את USDHטוקניומיקה, חקרו אתUSDHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

USDH חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן USDH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USDH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

