Hermetica USDh (USDH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.998906 גבוה 24 שעות $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.005 המחיר הנמוך ביותר $ 0.99679 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.10% שינוי מחיר (7D) -0.07%

Hermetica USDh (USDH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999015. במהלך 24 השעות האחרונות, USDH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998906 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.005, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.99679.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDH השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermetica USDh (USDH) מידע שוק

שווי שוק $ 6.16M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.16M אספקת מחזור 6.16M אספקה כוללת 6,164,667.47057381

שווי השוק הנוכחי של Hermetica USDh הוא $ 6.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDH הוא 6.16M, עם היצע כולל של 6164667.47057381. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.16M.