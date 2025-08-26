עוד על HMX

Hermes DAO סֵמֶל

Hermes DAO מחיר (HMX)

לא רשום

1 HMX ל USDמחיר חי:

$0.00030949
$0.00030949$0.00030949
-8.70%1D
mexc
USD
Hermes DAO (HMX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:47 (UTC+8)

Hermes DAO (HMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03224032
$ 0.03224032$ 0.03224032

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.71%

-15.63%

-15.63%

Hermes DAO (HMX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03224032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HMX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermes DAO (HMX) מידע שוק

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

--
----

$ 30.95K
$ 30.95K$ 30.95K

91.75M
91.75M 91.75M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hermes DAO הוא $ 28.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HMX הוא 91.75M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.95K.

Hermes DAO (HMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hermes DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hermes DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.71%
30 ימים$ 0-13.59%
60 ימים$ 0-7.16%
90 ימים$ 0--

מה זהHermes DAO (HMX)

Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.

Hermes DAO (HMX) משאב

Hermes DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hermes DAO (HMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hermes DAO (HMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hermes DAO.

בדוק את Hermes DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

HMX למטבעות מקומיים

Hermes DAO (HMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hermes DAO (HMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hermes DAO (HMX)

כמה שווה Hermes DAO (HMX) היום?
החי HMXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HMX ל USD?
המחיר הנוכחי של HMX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hermes DAO?
שווי השוק של HMX הוא $ 28.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HMX?
ההיצע במחזור של HMX הוא 91.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HMX?
‏‏HMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03224032 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HMX?
HMX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HMX הוא -- USD.
האם HMX יעלה השנה?
HMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:47 (UTC+8)

