Hermes AI Investment Fund (HERMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -4.36% שינוי מחיר (7D) -8.61% שינוי מחיר (7D) -8.61%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMES השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) מידע שוק

שווי שוק $ 82.06K$ 82.06K $ 82.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.51K$ 91.51K $ 91.51K אספקת מחזור 896.79B 896.79B 896.79B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hermes AI Investment Fund הוא $ 82.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMES הוא 896.79B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.51K.