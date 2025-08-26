עוד על HERMES

Hermes AI Investment Fund סֵמֶל

Hermes AI Investment Fund מחיר (HERMES)

לא רשום

1 HERMES ל USDמחיר חי:

--
----
-4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:33 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.41%

-4.36%

-8.61%

-8.61%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMES השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) מידע שוק

$ 82.06K
$ 82.06K$ 82.06K

--
----

$ 91.51K
$ 91.51K$ 91.51K

896.79B
896.79B 896.79B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hermes AI Investment Fund הוא $ 82.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMES הוא 896.79B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.51K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hermes AI Investment Fundל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes AI Investment Fund ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes AI Investment Fund ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hermes AI Investment Fundל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.36%
30 ימים$ 0-38.69%
60 ימים$ 0-53.86%
90 ימים$ 0--

מה זהHermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) משאב

האתר הרשמי

Hermes AI Investment Fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hermes AI Investment Fund (HERMES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hermes AI Investment Fund (HERMES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hermes AI Investment Fund.

בדוק את Hermes AI Investment Fund תחזית המחיר עכשיו‏!

HERMES למטבעות מקומיים

Hermes AI Investment Fund (HERMES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hermes AI Investment Fund (HERMES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HERMES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hermes AI Investment Fund (HERMES)

כמה שווה Hermes AI Investment Fund (HERMES) היום?
החי HERMESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HERMES ל USD?
המחיר הנוכחי של HERMES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hermes AI Investment Fund?
שווי השוק של HERMES הוא $ 82.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HERMES?
ההיצע במחזור של HERMES הוא 896.79B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HERMES?
‏‏HERMES השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HERMES?
HERMES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HERMES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HERMES הוא -- USD.
האם HERMES יעלה השנה?
HERMES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HERMES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:33 (UTC+8)

