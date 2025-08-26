Hermes AI Investment Fund מחיר (HERMES)
Hermes AI Investment Fund (HERMES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMES השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hermes AI Investment Fund הוא $ 82.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMES הוא 896.79B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.51K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Hermes AI Investment Fundל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes AI Investment Fund ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes AI Investment Fund ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hermes AI Investment Fundל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.36%
|30 ימים
|$ 0
|-38.69%
|60 ימים
|$ 0
|-53.86%
|90 ימים
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
