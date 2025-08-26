Hera Finance (HERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.671539 24 שעות נמוך $ 0.809332 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.671539 גבוה 24 שעות $ 0.809332 שיא כל הזמנים $ 10.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.150886 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) +6.72% שינוי מחיר (7D) +12.37%

Hera Finance (HERA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.798449. במהלך 24 השעות האחרונות, HERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.671539 לבין שיא של $ 0.809332, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.150886.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, +6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hera Finance (HERA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.69M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.96M אספקת מחזור 4.64M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hera Finance הוא $ 3.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERA הוא 4.64M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.96M.