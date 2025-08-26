עוד על HERA

Hera Finance סֵמֶל

Hera Finance מחיר (HERA)

1 HERA ל USDמחיר חי:

$0.798449
+6.70%1D
USD
Hera Finance (HERA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:20:51 (UTC+8)

Hera Finance (HERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.671539
24 שעות נמוך
$ 0.809332
גבוה 24 שעות

$ 0.671539
$ 0.809332
$ 10.45
$ 0.150886
-0.46%

+6.72%

+12.37%

+12.37%

Hera Finance (HERA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.798449. במהלך 24 השעות האחרונות, HERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.671539 לבין שיא של $ 0.809332, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.150886.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, +6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hera Finance (HERA) מידע שוק

$ 3.69M
--
$ 7.96M
4.64M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Hera Finance הוא $ 3.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERA הוא 4.64M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.96M.

Hera Finance (HERA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hera Financeל USDהיה $ +0.050249.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHera Finance ל USDהיה . $ -0.0620647182.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHera Finance ל USDהיה $ -0.2670199494.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hera Financeל USDהיה $ -0.234428736379541.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.050249+6.72%
30 ימים$ -0.0620647182-7.77%
60 ימים$ -0.2670199494-33.44%
90 ימים$ -0.234428736379541-22.69%

מה זהHera Finance (HERA)

Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hera Finance (HERA) משאב

האתר הרשמי

Hera Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hera Finance (HERA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hera Finance (HERA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hera Finance.

בדוק את Hera Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

HERA למטבעות מקומיים

Hera Finance (HERA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hera Finance (HERA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HERA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hera Finance (HERA)

כמה שווה Hera Finance (HERA) היום?
החי HERAהמחיר ב USD הוא 0.798449 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HERA ל USD?
המחיר הנוכחי של HERA ל USD הוא $ 0.798449. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hera Finance?
שווי השוק של HERA הוא $ 3.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HERA?
ההיצע במחזור של HERA הוא 4.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HERA?
‏‏HERA השיג מחיר שיא (ATH) של 10.45 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HERA?
HERA ‏‏רשם מחירATL של 0.150886 USD.
מהו נפח המסחר של HERA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HERA הוא -- USD.
האם HERA יעלה השנה?
HERA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HERA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hera Finance (HERA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.