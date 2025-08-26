Henlo Kart מחיר (KART)
Henlo Kart (KART) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KART השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -13.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Henlo Kart הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KART הוא 210.69T, עם היצע כולל של 210690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.28M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Henlo Kartל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHenlo Kart ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHenlo Kart ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Henlo Kartל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-13.70%
|30 ימים
|$ 0
|+211.86%
|60 ימים
|$ 0
|+252.89%
|90 ימים
|$ 0
|--
Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors.
