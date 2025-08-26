Henlo Kart (KART) מידע על מחיר (USD)

Henlo Kart (KART) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KART השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -13.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Henlo Kart (KART) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Henlo Kart הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KART הוא 210.69T, עם היצע כולל של 210690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.28M.