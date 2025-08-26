עוד על HHI

HHI מידע על מחיר

HHI אתר רשמי

HHI טוקניומיקה

HHI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Helping Hearts International סֵמֶל

Helping Hearts International מחיר (HHI)

לא רשום

1 HHI ל USDמחיר חי:

$0.00046922
$0.00046922$0.00046922
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Helping Hearts International (HHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:32 (UTC+8)

Helping Hearts International (HHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.074744
$ 0.074744$ 0.074744

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Helping Hearts International (HHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074744, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helping Hearts International (HHI) מידע שוק

$ 4.68K
$ 4.68K$ 4.68K

--
----

$ 46.91K
$ 46.91K$ 46.91K

9.97M
9.97M 9.97M

99,972,344.7520963
99,972,344.7520963 99,972,344.7520963

שווי השוק הנוכחי של Helping Hearts International הוא $ 4.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HHI הוא 9.97M, עם היצע כולל של 99972344.7520963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.91K.

Helping Hearts International (HHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Helping Hearts Internationalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelping Hearts International ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelping Hearts International ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Helping Hearts Internationalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 00.00%
60 ימים$ 0-86.77%
90 ימים$ 0--

מה זהHelping Hearts International (HHI)

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Helping Hearts International (HHI) משאב

האתר הרשמי

Helping Hearts Internationalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helping Hearts International (HHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helping Hearts International (HHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helping Hearts International.

בדוק את Helping Hearts International תחזית המחיר עכשיו‏!

HHI למטבעות מקומיים

Helping Hearts International (HHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helping Hearts International (HHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Helping Hearts International (HHI)

כמה שווה Helping Hearts International (HHI) היום?
החי HHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HHI ל USD?
המחיר הנוכחי של HHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helping Hearts International?
שווי השוק של HHI הוא $ 4.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HHI?
ההיצע במחזור של HHI הוא 9.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HHI?
‏‏HHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.074744 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HHI?
HHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HHI הוא -- USD.
האם HHI יעלה השנה?
HHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:32 (UTC+8)

Helping Hearts International (HHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.