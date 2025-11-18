HELP ME BEAT CANCER מחיר היום

מחיר HELP ME BEAT CANCER (CANCER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012213, עם שינוי של 22.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CANCER ל USD הוא $ 0.00012213 לכל CANCER.

HELP ME BEAT CANCER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 122,075, עם היצע במחזור של 999.57M CANCER. ב‑24 השעות האחרונות, CANCER סחר בין $ 0.00008408 (נמוך) ל $ 0.00013971 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00896552, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000262.

ביצועים לטווח קצר, CANCER נע ב +1.08% בשעה האחרונה ו +305.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) מידע שוק

שווי שוק $ 122.08K$ 122.08K $ 122.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.08K$ 122.08K $ 122.08K אספקת מחזור 999.57M 999.57M 999.57M אספקה כוללת 999,572,647.811513 999,572,647.811513 999,572,647.811513

