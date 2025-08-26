Helmet Insure (HELMET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00382602 $ 0.00382602 $ 0.00382602 24 שעות נמוך $ 0.00402034 $ 0.00402034 $ 0.00402034 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00382602$ 0.00382602 $ 0.00382602 גבוה 24 שעות $ 0.00402034$ 0.00402034 $ 0.00402034 שיא כל הזמנים $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00249308$ 0.00249308 $ 0.00249308 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -3.49% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

Helmet Insure (HELMET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00387965. במהלך 24 השעות האחרונות, HELMET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00382602 לבין שיא של $ 0.00402034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HELMETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00249308.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HELMET השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -3.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helmet Insure (HELMET) מידע שוק

שווי שוק $ 164.99K$ 164.99K $ 164.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 388.54K$ 388.54K $ 388.54K אספקת מחזור 42.46M 42.46M 42.46M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Helmet Insure הוא $ 164.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELMET הוא 42.46M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 388.54K.