Helmet Insure סֵמֶל

Helmet Insure מחיר (HELMET)

לא רשום

1 HELMET ל USDמחיר חי:

$0.00387965
-3.40%1D
USD
Helmet Insure (HELMET) טבלת מחירים חיה
Helmet Insure (HELMET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00382602
24 שעות נמוך
$ 0.00402034
גבוה 24 שעות

$ 0.00382602
$ 0.00402034
$ 2.93
$ 0.00249308
-0.38%

-3.49%

+0.02%

+0.02%

Helmet Insure (HELMET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00387965. במהלך 24 השעות האחרונות, HELMET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00382602 לבין שיא של $ 0.00402034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HELMETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00249308.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HELMET השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -3.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helmet Insure (HELMET) מידע שוק

$ 164.99K
--
$ 388.54K
42.46M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Helmet Insure הוא $ 164.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELMET הוא 42.46M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 388.54K.

Helmet Insure (HELMET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Helmet Insureל USDהיה $ -0.000140687533138087.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelmet Insure ל USDהיה . $ +0.0003594076.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelmet Insure ל USDהיה $ +0.0012760712.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Helmet Insureל USDהיה $ +0.000757016076027545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000140687533138087-3.49%
30 ימים$ +0.0003594076+9.26%
60 ימים$ +0.0012760712+32.89%
90 ימים$ +0.000757016076027545+24.24%

מה זהHelmet Insure (HELMET)

Crypto-assets insurance trading platform on BSC

Helmet Insure (HELMET) משאב

האתר הרשמי

Helmet Insureתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helmet Insure (HELMET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helmet Insure (HELMET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helmet Insure.

בדוק את Helmet Insure תחזית המחיר עכשיו‏!

HELMET למטבעות מקומיים

Helmet Insure (HELMET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helmet Insure (HELMET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HELMET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Helmet Insure (HELMET)

כמה שווה Helmet Insure (HELMET) היום?
החי HELMETהמחיר ב USD הוא 0.00387965 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HELMET ל USD?
המחיר הנוכחי של HELMET ל USD הוא $ 0.00387965. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helmet Insure?
שווי השוק של HELMET הוא $ 164.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HELMET?
ההיצע במחזור של HELMET הוא 42.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HELMET?
‏‏HELMET השיג מחיר שיא (ATH) של 2.93 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HELMET?
HELMET ‏‏רשם מחירATL של 0.00249308 USD.
מהו נפח המסחר של HELMET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HELMET הוא -- USD.
האם HELMET יעלה השנה?
HELMET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HELMET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.