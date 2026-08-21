Helixa Cred מחיר היום

מחיר Helixa Cred (CRED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRED ל USD הוא $ 0 לכל CRED.

Helixa Cred כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,279, עם היצע במחזור של 100.00B CRED. ב‑24 השעות האחרונות, CRED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRED נע ב -1.41% בשעה האחרונה ו +10.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Helixa Cred (CRED) מידע שוק

שווי שוק $ 100.28K$ 100.28K $ 100.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.28K$ 100.28K $ 100.28K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Helixa Cred הוא $ 100.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRED הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.28K.