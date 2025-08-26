Helal Para Coin (HPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00681725 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -5.97% שינוי מחיר (7D) +6.47%

Helal Para Coin (HPC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00681725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HPC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -5.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helal Para Coin (HPC) מידע שוק

שווי שוק $ 142.96K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.96K אספקת מחזור 999.87M אספקה כוללת 999,866,729.9077798

שווי השוק הנוכחי של Helal Para Coin הוא $ 142.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HPC הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999866729.9077798. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.96K.