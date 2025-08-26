עוד על HPC

HPC מידע על מחיר

HPC מסמך לבן

HPC אתר רשמי

HPC טוקניומיקה

HPC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Helal Para Coin סֵמֶל

Helal Para Coin מחיר (HPC)

לא רשום

1 HPC ל USDמחיר חי:

$0.00014298
$0.00014298$0.00014298
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Helal Para Coin (HPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:44:43 (UTC+8)

Helal Para Coin (HPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00681725
$ 0.00681725$ 0.00681725

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-5.97%

+6.47%

+6.47%

Helal Para Coin (HPC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00681725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HPC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -5.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helal Para Coin (HPC) מידע שוק

$ 142.96K
$ 142.96K$ 142.96K

--
----

$ 142.96K
$ 142.96K$ 142.96K

999.87M
999.87M 999.87M

999,866,729.9077798
999,866,729.9077798 999,866,729.9077798

שווי השוק הנוכחי של Helal Para Coin הוא $ 142.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HPC הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999866729.9077798. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.96K.

Helal Para Coin (HPC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Helal Para Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelal Para Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelal Para Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Helal Para Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.97%
30 ימים$ 0+4.31%
60 ימים$ 0-82.25%
90 ימים$ 0--

מה זהHelal Para Coin (HPC)

Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Helal Para Coin (HPC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Helal Para Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helal Para Coin (HPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helal Para Coin (HPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helal Para Coin.

בדוק את Helal Para Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

HPC למטבעות מקומיים

Helal Para Coin (HPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helal Para Coin (HPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Helal Para Coin (HPC)

כמה שווה Helal Para Coin (HPC) היום?
החי HPCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HPC ל USD?
המחיר הנוכחי של HPC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helal Para Coin?
שווי השוק של HPC הוא $ 142.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HPC?
ההיצע במחזור של HPC הוא 999.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HPC?
‏‏HPC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00681725 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HPC?
HPC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HPC הוא -- USD.
האם HPC יעלה השנה?
HPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:44:43 (UTC+8)

Helal Para Coin (HPC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.