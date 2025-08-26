Hedgy the hedgehog (HEDGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00395073 $ 0.00395073 $ 0.00395073 24 שעות נמוך $ 0.00468899 $ 0.00468899 $ 0.00468899 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00395073$ 0.00395073 $ 0.00395073 גבוה 24 שעות $ 0.00468899$ 0.00468899 $ 0.00468899 שיא כל הזמנים $ 0.074697$ 0.074697 $ 0.074697 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00166844$ 0.00166844 $ 0.00166844 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -12.01% שינוי מחיר (7D) -28.49% שינוי מחיר (7D) -28.49%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00398053. במהלך 24 השעות האחרונות, HEDGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00395073 לבין שיא של $ 0.00468899, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEDGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074697, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00166844.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEDGY השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -12.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) מידע שוק

שווי שוק $ 284.85K$ 284.85K $ 284.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 398.69K$ 398.69K $ 398.69K אספקת מחזור 71.45M 71.45M 71.45M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hedgy the hedgehog הוא $ 284.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEDGY הוא 71.45M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 398.69K.