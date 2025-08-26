עוד על HEDGY

HEDGY מידע על מחיר

HEDGY אתר רשמי

HEDGY טוקניומיקה

HEDGY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hedgy the hedgehog סֵמֶל

Hedgy the hedgehog מחיר (HEDGY)

לא רשום

1 HEDGY ל USDמחיר חי:

$0.00398053
$0.00398053$0.00398053
-12.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hedgy the hedgehog (HEDGY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:11 (UTC+8)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00395073
$ 0.00395073$ 0.00395073
24 שעות נמוך
$ 0.00468899
$ 0.00468899$ 0.00468899
גבוה 24 שעות

$ 0.00395073
$ 0.00395073$ 0.00395073

$ 0.00468899
$ 0.00468899$ 0.00468899

$ 0.074697
$ 0.074697$ 0.074697

$ 0.00166844
$ 0.00166844$ 0.00166844

-0.18%

-12.01%

-28.49%

-28.49%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00398053. במהלך 24 השעות האחרונות, HEDGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00395073 לבין שיא של $ 0.00468899, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEDGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074697, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00166844.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEDGY השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -12.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) מידע שוק

$ 284.85K
$ 284.85K$ 284.85K

--
----

$ 398.69K
$ 398.69K$ 398.69K

71.45M
71.45M 71.45M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hedgy the hedgehog הוא $ 284.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEDGY הוא 71.45M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 398.69K.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hedgy the hedgehogל USDהיה $ -0.000543739221572102.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHedgy the hedgehog ל USDהיה . $ -0.0006677601.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHedgy the hedgehog ל USDהיה $ +0.0025804963.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hedgy the hedgehogל USDהיה $ +0.000779900438827981.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000543739221572102-12.01%
30 ימים$ -0.0006677601-16.77%
60 ימים$ +0.0025804963+64.83%
90 ימים$ +0.000779900438827981+24.37%

מה זהHedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) משאב

האתר הרשמי

Hedgy the hedgehogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hedgy the hedgehog (HEDGY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hedgy the hedgehog (HEDGY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hedgy the hedgehog.

בדוק את Hedgy the hedgehog תחזית המחיר עכשיו‏!

HEDGY למטבעות מקומיים

Hedgy the hedgehog (HEDGY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hedgy the hedgehog (HEDGY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HEDGY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hedgy the hedgehog (HEDGY)

כמה שווה Hedgy the hedgehog (HEDGY) היום?
החי HEDGYהמחיר ב USD הוא 0.00398053 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HEDGY ל USD?
המחיר הנוכחי של HEDGY ל USD הוא $ 0.00398053. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hedgy the hedgehog?
שווי השוק של HEDGY הוא $ 284.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HEDGY?
ההיצע במחזור של HEDGY הוא 71.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HEDGY?
‏‏HEDGY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.074697 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HEDGY?
HEDGY ‏‏רשם מחירATL של 0.00166844 USD.
מהו נפח המסחר של HEDGY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HEDGY הוא -- USD.
האם HEDGY יעלה השנה?
HEDGY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HEDGY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:11 (UTC+8)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.