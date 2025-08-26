עוד על $HWTR

HedgewaterDAO סֵמֶל

HedgewaterDAO מחיר ($HWTR)

1 $HWTR ל USDמחיר חי:

$0.0010337
$0.0010337$0.0010337
0.00%1D
HedgewaterDAO ($HWTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:04 (UTC+8)

HedgewaterDAO ($HWTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00103369
$ 0.00103369$ 0.00103369
24 שעות נמוך
$ 0.00103383
$ 0.00103383$ 0.00103383
גבוה 24 שעות

$ 0.00103369
$ 0.00103369$ 0.00103369

$ 0.00103383
$ 0.00103383$ 0.00103383

$ 0.08057
$ 0.08057$ 0.08057

$ 0.00101261
$ 0.00101261$ 0.00101261

--

-0.01%

-39.18%

-39.18%

HedgewaterDAO ($HWTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010337. במהלך 24 השעות האחרונות, $HWTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103369 לבין שיא של $ 0.00103383, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HWTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HWTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HedgewaterDAO ($HWTR) מידע שוק

$ 110.82K
$ 110.82K$ 110.82K

--
----

$ 115.36K
$ 115.36K$ 115.36K

107.20M
107.20M 107.20M

111,601,229.57
111,601,229.57 111,601,229.57

שווי השוק הנוכחי של HedgewaterDAO הוא $ 110.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HWTR הוא 107.20M, עם היצע כולל של 111601229.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.36K.

HedgewaterDAO ($HWTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HedgewaterDAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHedgewaterDAO ל USDהיה . $ -0.0006492596.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHedgewaterDAO ל USDהיה $ -0.0008629453.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HedgewaterDAOל USDהיה $ -0.0089513026.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.01%
30 ימים$ -0.0006492596-62.80%
60 ימים$ -0.0008629453-83.48%
90 ימים$ -0.0089513026-89.64%

מה זהHedgewaterDAO ($HWTR)

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

HedgewaterDAO ($HWTR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

HedgewaterDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HedgewaterDAO ($HWTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HedgewaterDAO ($HWTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HedgewaterDAO.

בדוק את HedgewaterDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

$HWTR למטבעות מקומיים

HedgewaterDAO ($HWTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HedgewaterDAO ($HWTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $HWTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HedgewaterDAO ($HWTR)

כמה שווה HedgewaterDAO ($HWTR) היום?
החי $HWTRהמחיר ב USD הוא 0.0010337 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $HWTR ל USD?
המחיר הנוכחי של $HWTR ל USD הוא $ 0.0010337. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HedgewaterDAO?
שווי השוק של $HWTR הוא $ 110.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $HWTR?
ההיצע במחזור של $HWTR הוא 107.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $HWTR?
‏‏$HWTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08057 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $HWTR?
$HWTR ‏‏רשם מחירATL של 0.00101261 USD.
מהו נפח המסחר של $HWTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $HWTR הוא -- USD.
האם $HWTR יעלה השנה?
$HWTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $HWTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:04 (UTC+8)

