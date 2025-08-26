HedgewaterDAO ($HWTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00103369 $ 0.00103369 $ 0.00103369 24 שעות נמוך $ 0.00103383 $ 0.00103383 $ 0.00103383 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00103369$ 0.00103369 $ 0.00103369 גבוה 24 שעות $ 0.00103383$ 0.00103383 $ 0.00103383 שיא כל הזמנים $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00101261$ 0.00101261 $ 0.00101261 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -39.18% שינוי מחיר (7D) -39.18%

HedgewaterDAO ($HWTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010337. במהלך 24 השעות האחרונות, $HWTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103369 לבין שיא של $ 0.00103383, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HWTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HWTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HedgewaterDAO ($HWTR) מידע שוק

שווי שוק $ 110.82K$ 110.82K $ 110.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 115.36K$ 115.36K $ 115.36K אספקת מחזור 107.20M 107.20M 107.20M אספקה כוללת 111,601,229.57 111,601,229.57 111,601,229.57

שווי השוק הנוכחי של HedgewaterDAO הוא $ 110.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HWTR הוא 107.20M, עם היצע כולל של 111601229.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.36K.