Hedera Swiss Franc מחיר היום

מחיר Hedera Swiss Franc (HCHF) בזמן אמת היום הוא $ 1.39, עם שינוי של 2.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HCHF ל USD הוא $ 1.39 לכל HCHF.

Hedera Swiss Franc כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,313, עם היצע במחזור של 139.08K HCHF. ב‑24 השעות האחרונות, HCHF סחר בין $ 1.34 (נמוך) ל $ 1.42 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.71, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.7116.

ביצועים לטווח קצר, HCHF נע ב -0.90% בשעה האחרונה ו +6.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 201.97.

Hedera Swiss Franc (HCHF) מידע שוק

שווי שוק $ 193.31K$ 193.31K $ 193.31K נפח (24 שעות) $ 201.97$ 201.97 $ 201.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.31K$ 193.31K $ 193.31K אספקת מחזור 139.08K 139.08K 139.08K אספקה כוללת 139,083.0 139,083.0 139,083.0

שווי השוק הנוכחי של Hedera Swiss Franc הוא $ 193.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 201.97. ההיצע במחזור של HCHF הוא 139.08K, עם היצע כולל של 139083.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.31K.