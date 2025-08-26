עוד על HTO

HTO מידע על מחיר

HTO אתר רשמי

HTO טוקניומיקה

HTO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Heavenland HTO סֵמֶל

Heavenland HTO מחיר (HTO)

לא רשום

1 HTO ל USDמחיר חי:

$0.00049939
$0.00049939$0.00049939
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Heavenland HTO (HTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:19 (UTC+8)

Heavenland HTO (HTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.400765
$ 0.400765$ 0.400765

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-2.21%

-0.04%

-0.04%

Heavenland HTO (HTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.400765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTO השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heavenland HTO (HTO) מידע שוק

$ 27.29K
$ 27.29K$ 27.29K

--
----

$ 249.69K
$ 249.69K$ 249.69K

54.65M
54.65M 54.65M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Heavenland HTO הוא $ 27.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HTO הוא 54.65M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.69K.

Heavenland HTO (HTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Heavenland HTOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHeavenland HTO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHeavenland HTO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Heavenland HTOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.21%
30 ימים$ 0-1.11%
60 ימים$ 0+5.22%
90 ימים$ 0--

מה זהHeavenland HTO (HTO)

Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Heavenland HTO (HTO) משאב

האתר הרשמי

Heavenland HTOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Heavenland HTO (HTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Heavenland HTO (HTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Heavenland HTO.

בדוק את Heavenland HTO תחזית המחיר עכשיו‏!

HTO למטבעות מקומיים

Heavenland HTO (HTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Heavenland HTO (HTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Heavenland HTO (HTO)

כמה שווה Heavenland HTO (HTO) היום?
החי HTOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HTO ל USD?
המחיר הנוכחי של HTO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Heavenland HTO?
שווי השוק של HTO הוא $ 27.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HTO?
ההיצע במחזור של HTO הוא 54.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HTO?
‏‏HTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.400765 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HTO?
HTO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HTO הוא -- USD.
האם HTO יעלה השנה?
HTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:19 (UTC+8)

Heavenland HTO (HTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.