Heavenland HTO (HTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.400765$ 0.400765 $ 0.400765 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -2.21% שינוי מחיר (7D) -0.04% שינוי מחיר (7D) -0.04%

Heavenland HTO (HTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.400765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTO השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heavenland HTO (HTO) מידע שוק

שווי שוק $ 27.29K$ 27.29K $ 27.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 249.69K$ 249.69K $ 249.69K אספקת מחזור 54.65M 54.65M 54.65M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Heavenland HTO הוא $ 27.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HTO הוא 54.65M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.69K.