עוד על HSM

HSM מידע על מחיר

HSM אתר רשמי

HSM טוקניומיקה

HSM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Heart Sparkle Mermaid סֵמֶל

Heart Sparkle Mermaid מחיר (HSM)

לא רשום

1 HSM ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Heart Sparkle Mermaid (HSM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:10 (UTC+8)

Heart Sparkle Mermaid (HSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-7.83%

+1.25%

+1.25%

Heart Sparkle Mermaid (HSM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSM השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heart Sparkle Mermaid (HSM) מידע שוק

$ 38.09K
$ 38.09K$ 38.09K

--
----

$ 38.09K
$ 38.09K$ 38.09K

999.31M
999.31M 999.31M

999,306,953.420849
999,306,953.420849 999,306,953.420849

שווי השוק הנוכחי של Heart Sparkle Mermaid הוא $ 38.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSM הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999306953.420849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.09K.

Heart Sparkle Mermaid (HSM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Heart Sparkle Mermaidל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHeart Sparkle Mermaid ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHeart Sparkle Mermaid ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Heart Sparkle Mermaidל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.83%
30 ימים$ 0-10.15%
60 ימים$ 0-15.61%
90 ימים$ 0--

מה זהHeart Sparkle Mermaid (HSM)

Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Heart Sparkle Mermaid (HSM) משאב

האתר הרשמי

Heart Sparkle Mermaidתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Heart Sparkle Mermaid (HSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Heart Sparkle Mermaid (HSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Heart Sparkle Mermaid.

בדוק את Heart Sparkle Mermaid תחזית המחיר עכשיו‏!

HSM למטבעות מקומיים

Heart Sparkle Mermaid (HSM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Heart Sparkle Mermaid (HSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Heart Sparkle Mermaid (HSM)

כמה שווה Heart Sparkle Mermaid (HSM) היום?
החי HSMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HSM ל USD?
המחיר הנוכחי של HSM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Heart Sparkle Mermaid?
שווי השוק של HSM הוא $ 38.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HSM?
ההיצע במחזור של HSM הוא 999.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HSM?
‏‏HSM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HSM?
HSM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HSM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HSM הוא -- USD.
האם HSM יעלה השנה?
HSM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HSM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:10 (UTC+8)

Heart Sparkle Mermaid (HSM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.