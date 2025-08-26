Heart Sparkle Mermaid (HSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -7.83% שינוי מחיר (7D) +1.25% שינוי מחיר (7D) +1.25%

Heart Sparkle Mermaid (HSM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSM השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heart Sparkle Mermaid (HSM) מידע שוק

שווי שוק $ 38.09K$ 38.09K $ 38.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.09K$ 38.09K $ 38.09K אספקת מחזור 999.31M 999.31M 999.31M אספקה כוללת 999,306,953.420849 999,306,953.420849 999,306,953.420849

שווי השוק הנוכחי של Heart Sparkle Mermaid הוא $ 38.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSM הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999306953.420849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.09K.