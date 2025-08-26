עוד על HXAI

Healix AI סֵמֶל

Healix AI מחיר (HXAI)

לא רשום

1 HXAI ל USDמחיר חי:

$0.00199609
$0.00199609
-2.90%1D
mexc
USD
Healix AI (HXAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:33:41 (UTC+8)

Healix AI (HXAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00199546
$ 0.00199546
24 שעות נמוך
$ 0.0021124
$ 0.0021124
גבוה 24 שעות

$ 0.00199546
$ 0.00199546

$ 0.0021124
$ 0.0021124

$ 0.267637
$ 0.267637$ 0.267637

$ 0.00146521
$ 0.00146521

--

-2.92%

+3.03%

+3.03%

Healix AI (HXAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00199609. במהלך 24 השעות האחרונות, HXAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199546 לבין שיא של $ 0.0021124, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HXAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.267637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00146521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HXAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Healix AI (HXAI) מידע שוק

$ 19.96K
$ 19.96K

--
--

$ 19.96K
$ 19.96K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Healix AI הוא $ 19.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HXAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.96K.

Healix AI (HXAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Healix AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHealix AI ל USDהיה . $ +0.0001526857.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHealix AI ל USDהיה $ +0.0005253425.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Healix AIל USDהיה $ -0.002613537819350534.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.92%
30 ימים$ +0.0001526857+7.65%
60 ימים$ +0.0005253425+26.32%
90 ימים$ -0.002613537819350534-56.69%

מה זהHealix AI (HXAI)

Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

Healix AI (HXAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Healix AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Healix AI (HXAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Healix AI (HXAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Healix AI.

בדוק את Healix AI תחזית המחיר עכשיו‏!

HXAI למטבעות מקומיים

Healix AI (HXAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Healix AI (HXAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HXAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Healix AI (HXAI)

כמה שווה Healix AI (HXAI) היום?
החי HXAIהמחיר ב USD הוא 0.00199609 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HXAI ל USD?
המחיר הנוכחי של HXAI ל USD הוא $ 0.00199609. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Healix AI?
שווי השוק של HXAI הוא $ 19.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HXAI?
ההיצע במחזור של HXAI הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HXAI?
‏‏HXAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.267637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HXAI?
HXAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00146521 USD.
מהו נפח המסחר של HXAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HXAI הוא -- USD.
האם HXAI יעלה השנה?
HXAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HXAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Healix AI (HXAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

