Healix AI (HXAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00199546 $ 0.00199546 $ 0.00199546 24 שעות נמוך $ 0.0021124 $ 0.0021124 $ 0.0021124 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00199546$ 0.00199546 $ 0.00199546 גבוה 24 שעות $ 0.0021124$ 0.0021124 $ 0.0021124 שיא כל הזמנים $ 0.267637$ 0.267637 $ 0.267637 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00146521$ 0.00146521 $ 0.00146521 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.92% שינוי מחיר (7D) +3.03% שינוי מחיר (7D) +3.03%

Healix AI (HXAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00199609. במהלך 24 השעות האחרונות, HXAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199546 לבין שיא של $ 0.0021124, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HXAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.267637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00146521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HXAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Healix AI (HXAI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Healix AI הוא $ 19.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HXAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.96K.