HbarSuite (HSUITE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.28% שינוי מחיר (1D) -5.71% שינוי מחיר (7D) -6.36% שינוי מחיר (7D) -6.36%

HbarSuite (HSUITE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HSUITE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSUITEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352296, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSUITE השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -5.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HbarSuite (HSUITE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.38M$ 17.38M $ 17.38M אספקת מחזור 15.38B 15.38B 15.38B אספקה כוללת 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HbarSuite הוא $ 5.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSUITE הוא 15.38B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.38M.