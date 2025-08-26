Haven (XHV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 28.9$ 28.9 $ 28.9 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Haven (XHV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XHV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XHVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XHV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Haven (XHV) מידע שוק

שווי שוק $ 787.64$ 787.64 $ 787.64 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 787.65$ 787.65 $ 787.65 אספקת מחזור 69.77M 69.77M 69.77M אספקה כוללת 69,773,360.0 69,773,360.0 69,773,360.0

שווי השוק הנוכחי של Haven הוא $ 787.64, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XHV הוא 69.77M, עם היצע כולל של 69773360.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.65.