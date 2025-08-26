עוד על HAVA

Hava Coin סֵמֶל

Hava Coin מחיר (HAVA)

לא רשום

1 HAVA ל USDמחיר חי:

--
----
-20.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Hava Coin (HAVA) טבלת מחירים חיה
Hava Coin (HAVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-20.52%

+1.26%

+1.26%

Hava Coin (HAVA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAVA השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -20.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hava Coin (HAVA) מידע שוק

$ 21.00K
$ 21.00K$ 21.00K

--
----

$ 23.06K
$ 23.06K$ 23.06K

45.54T
45.54T 45.54T

50,000,000,000,000.0
50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hava Coin הוא $ 21.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAVA הוא 45.54T, עם היצע כולל של 50000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.06K.

Hava Coin (HAVA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hava Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHava Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHava Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hava Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-20.52%
30 ימים$ 0-35.78%
60 ימים$ 0-77.03%
90 ימים$ 0--

מה זהHava Coin (HAVA)

Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hava Coin (HAVA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Hava Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hava Coin (HAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hava Coin (HAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hava Coin.

בדוק את Hava Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

HAVA למטבעות מקומיים

Hava Coin (HAVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hava Coin (HAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hava Coin (HAVA)

כמה שווה Hava Coin (HAVA) היום?
החי HAVAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAVA ל USD?
המחיר הנוכחי של HAVA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hava Coin?
שווי השוק של HAVA הוא $ 21.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAVA?
ההיצע במחזור של HAVA הוא 45.54T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAVA?
‏‏HAVA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAVA?
HAVA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HAVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAVA הוא -- USD.
האם HAVA יעלה השנה?
HAVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
