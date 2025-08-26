Hava Coin (HAVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -20.52% שינוי מחיר (7D) +1.26% שינוי מחיר (7D) +1.26%

Hava Coin (HAVA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAVA השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -20.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hava Coin (HAVA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K אספקת מחזור 45.54T 45.54T 45.54T אספקה כוללת 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hava Coin הוא $ 21.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAVA הוא 45.54T, עם היצע כולל של 50000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.06K.