Hastra Wrapped YLDS מחיר היום

מחיר Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WYLDS ל USD הוא $ 1.0 לכל WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 171,053,864, עם היצע במחזור של 171.01M WYLDS. ב‑24 השעות האחרונות, WYLDS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.071, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.979797.

ביצועים לטווח קצר, WYLDS נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 88.10.

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) מידע שוק

שווי שוק $ 171.05M$ 171.05M $ 171.05M נפח (24 שעות) $ 88.10$ 88.10 $ 88.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.06M$ 171.06M $ 171.06M אספקת מחזור 171.01M 171.01M 171.01M אספקה כוללת 170,066,306.953209 170,066,306.953209 170,066,306.953209

שווי השוק הנוכחי של Hastra Wrapped YLDS הוא $ 171.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.10. ההיצע במחזור של WYLDS הוא 171.01M, עם היצע כולל של 170066306.953209. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.06M.