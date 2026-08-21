Hastra PRIME מחיר היום

מחיר Hastra PRIME (PRIME) בזמן אמת היום הוא $ 1.055, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRIME ל USD הוא $ 1.055 לכל PRIME.

Hastra PRIME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 582,322,388, עם היצע במחזור של 551.94M PRIME. ב‑24 השעות האחרונות, PRIME סחר בין $ 1.055 (נמוך) ל $ 1.055 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.992801.

ביצועים לטווח קצר, PRIME נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.06M.

Hastra PRIME (PRIME) מידע שוק

שווי שוק $ 582.32M$ 582.32M $ 582.32M נפח (24 שעות) $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 582.32M$ 582.32M $ 582.32M אספקת מחזור 551.94M 551.94M 551.94M אספקה כוללת 551,937,070.498574 551,937,070.498574 551,937,070.498574

שווי השוק הנוכחי של Hastra PRIME הוא $ 582.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.06M. ההיצע במחזור של PRIME הוא 551.94M, עם היצע כולל של 551937070.498574. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 582.32M.