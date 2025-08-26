HashTensor (SN16) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.747944 $ 0.747944 $ 0.747944 24 שעות נמוך $ 0.858255 $ 0.858255 $ 0.858255 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.747944$ 0.747944 $ 0.747944 גבוה 24 שעות $ 0.858255$ 0.858255 $ 0.858255 שיא כל הזמנים $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 המחיר הנמוך ביותר $ 0.747944$ 0.747944 $ 0.747944 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -11.85% שינוי מחיר (7D) -29.28% שינוי מחיר (7D) -29.28%

HashTensor (SN16) המחיר בזמן אמת של הוא $0.75101. במהלך 24 השעות האחרונות, SN16 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.747944 לבין שיא של $ 0.858255, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN16השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.747944.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN16 השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HashTensor (SN16) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 2.31M 2.31M 2.31M אספקה כוללת 2,309,497.958372431 2,309,497.958372431 2,309,497.958372431

שווי השוק הנוכחי של HashTensor הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN16 הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2309497.958372431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.