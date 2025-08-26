HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01150753$ 0.01150753 $ 0.01150753 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -19.46% שינוי מחיר (7D) -16.55% שינוי מחיר (7D) -16.55%

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHEREUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHEREUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01150753, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHEREUM השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -19.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) מידע שוק

שווי שוק $ 224.69K$ 224.69K $ 224.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 224.69K$ 224.69K $ 224.69K אספקת מחזור 989.48M 989.48M 989.48M אספקה כוללת 989,484,749.44 989,484,749.44 989,484,749.44

שווי השוק הנוכחי של HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu הוא $ 224.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHEREUM הוא 989.48M, עם היצע כולל של 989484749.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.69K.