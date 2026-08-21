HarryPotterObamaSonic10Inu מחיר היום

מחיר HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BITCOIN ל USD הוא $ 0 לכל BITCOIN.

HarryPotterObamaSonic10Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,340,004, עם היצע במחזור של 1,000.00T BITCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BITCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.310816, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BITCOIN נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו +10.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של HarryPotterObamaSonic10Inu הוא $ 1.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITCOIN הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.34M.