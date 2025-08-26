עוד על MILLENNIAL

harrypottermtvpokemon911 סֵמֶל

harrypottermtvpokemon911 מחיר (MILLENNIAL)

לא רשום

1 MILLENNIAL ל USDמחיר חי:

$0.00114816
-12.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:44:11 (UTC+8)

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00107201
24 שעות נמוך
$ 0.0014468
גבוה 24 שעות

$ 0.00107201
$ 0.0014468
$ 0.0045115
$ 0
-0.13%

-12.91%

-33.12%

-33.12%

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00114816. במהלך 24 השעות האחרונות, MILLENNIAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107201 לבין שיא של $ 0.0014468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILLENNIALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0045115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILLENNIAL השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -12.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) מידע שוק

$ 1.15M
--
$ 1.15M
999.38M
999,383,165.85152
שווי השוק הנוכחי של harrypottermtvpokemon911 הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILLENNIAL הוא 999.38M, עם היצע כולל של 999383165.85152. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של harrypottermtvpokemon911ל USDהיה $ -0.000170224759503092.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלharrypottermtvpokemon911 ל USDהיה . $ -0.0007367869.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלharrypottermtvpokemon911 ל USDהיה $ +0.0013007883.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של harrypottermtvpokemon911ל USDהיה $ +0.00083911385012079965.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000170224759503092-12.91%
30 ימים$ -0.0007367869-64.17%
60 ימים$ +0.0013007883+113.29%
90 ימים$ +0.00083911385012079965+271.52%

מה זהharrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) משאב

האתר הרשמי

harrypottermtvpokemon911תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור harrypottermtvpokemon911.

בדוק את harrypottermtvpokemon911 תחזית המחיר עכשיו‏!

MILLENNIAL למטבעות מקומיים

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MILLENNIAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

כמה שווה harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) היום?
החי MILLENNIALהמחיר ב USD הוא 0.00114816 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MILLENNIAL ל USD?
המחיר הנוכחי של MILLENNIAL ל USD הוא $ 0.00114816. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של harrypottermtvpokemon911?
שווי השוק של MILLENNIAL הוא $ 1.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MILLENNIAL?
ההיצע במחזור של MILLENNIAL הוא 999.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MILLENNIAL?
‏‏MILLENNIAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0045115 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MILLENNIAL?
MILLENNIAL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MILLENNIAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MILLENNIAL הוא -- USD.
האם MILLENNIAL יעלה השנה?
MILLENNIAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MILLENNIAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:44:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.