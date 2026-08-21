Harambe on Solana מחיר היום

מחיר Harambe on Solana (HARAMBE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HARAMBE ל USD הוא $ 0 לכל HARAMBE.

Harambe on Solana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 403,622, עם היצע במחזור של 999.94M HARAMBE. ב‑24 השעות האחרונות, HARAMBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.088468, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HARAMBE נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +6.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.72K.

Harambe on Solana (HARAMBE) מידע שוק

שווי שוק $ 403.62K$ 403.62K $ 403.62K נפח (24 שעות) $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.62K$ 403.62K $ 403.62K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,943,036.08 999,943,036.08 999,943,036.08

שווי השוק הנוכחי של Harambe on Solana הוא $ 403.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.72K. ההיצע במחזור של HARAMBE הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999943036.08. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.62K.