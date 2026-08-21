Happy Hour מחיר היום

מחיר Happy Hour (HH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HH ל USD הוא $ 0 לכל HH.

Happy Hour כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,041, עם היצע במחזור של 99.08B HH. ב‑24 השעות האחרונות, HH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HH נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Happy Hour (HH) מידע שוק

שווי שוק $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K אספקת מחזור 99.08B 99.08B 99.08B אספקה כוללת 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534

שווי השוק הנוכחי של Happy Hour הוא $ 21.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HH הוא 99.08B, עם היצע כולל של 99078405146.03534. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.