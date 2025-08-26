Happy Dog (HAPPYDOG) מידע על מחיר (USD)

Happy Dog (HAPPYDOG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001332. במהלך 24 השעות האחרונות, HAPPYDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAPPYDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014498, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000761.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAPPYDOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Happy Dog הוא $ 13.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAPPYDOG הוא 998.50M, עם היצע כולל של 998498557.348752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.30K.