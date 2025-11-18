Happy Acid מחיר היום

מחיר Happy Acid (ACID) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000498, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACID ל USD הוא $ 0.00000498 לכל ACID.

Happy Acid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,979.53, עם היצע במחזור של 1.00B ACID. ב‑24 השעות האחרונות, ACID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00304023, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000333.

ביצועים לטווח קצר, ACID נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Happy Acid (ACID) מידע שוק

שווי שוק $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Happy Acid הוא $ 4.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACID הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.98K.