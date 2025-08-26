Hanu Yokia (HANU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.33% שינוי מחיר (1D) -6.32% שינוי מחיר (7D) -2.76% שינוי מחיר (7D) -2.76%

Hanu Yokia (HANU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HANU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HANUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HANU השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hanu Yokia (HANU) מידע שוק

שווי שוק $ 21.95M$ 21.95M $ 21.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.95M$ 86.95M $ 86.95M אספקת מחזור 149.80T 149.80T 149.80T אספקה כוללת 593,279,012,345,679.0 593,279,012,345,679.0 593,279,012,345,679.0

שווי השוק הנוכחי של Hanu Yokia הוא $ 21.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HANU הוא 149.80T, עם היצע כולל של 593279012345679.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.95M.