Hana by Virtuals (HANA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:43:58 (UTC+8)

Hana by Virtuals (HANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192551
$ 0.00192551$ 0.00192551

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-17.56%

-23.01%

-23.01%

Hana by Virtuals (HANA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HANA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -17.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hana by Virtuals (HANA) מידע שוק

$ 434.70K
$ 434.70K$ 434.70K

--
----

$ 434.70K
$ 434.70K$ 434.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hana by Virtuals הוא $ 434.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HANA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 434.70K.

Hana by Virtuals (HANA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hana by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHana by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHana by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hana by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.56%
30 ימים$ 0-17.34%
60 ימים$ 0-44.69%
90 ימים$ 0--

מה זהHana by Virtuals (HANA)

Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Hana by Virtuals (HANA) משאב

האתר הרשמי

Hana by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hana by Virtuals (HANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hana by Virtuals (HANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hana by Virtuals.

בדוק את Hana by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

HANA למטבעות מקומיים

Hana by Virtuals (HANA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hana by Virtuals (HANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hana by Virtuals (HANA)

כמה שווה Hana by Virtuals (HANA) היום?
החי HANAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HANA ל USD?
המחיר הנוכחי של HANA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hana by Virtuals?
שווי השוק של HANA הוא $ 434.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HANA?
ההיצע במחזור של HANA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HANA?
‏‏HANA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00192551 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HANA?
HANA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HANA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HANA הוא -- USD.
האם HANA יעלה השנה?
HANA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HANA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:43:58 (UTC+8)

