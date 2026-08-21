hamster wif gun מחיר היום

מחיר hamster wif gun (HWG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HWG ל USD הוא $ 0 לכל HWG.

hamster wif gun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,298, עם היצע במחזור של 952.09M HWG. ב‑24 השעות האחרונות, HWG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00105821, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HWG נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו -21.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hamster wif gun (HWG) מידע שוק

שווי שוק $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K אספקת מחזור 952.09M 952.09M 952.09M אספקה כוללת 952,093,803.791177 952,093,803.791177 952,093,803.791177

שווי השוק הנוכחי של hamster wif gun הוא $ 20.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HWG הוא 952.09M, עם היצע כולל של 952093803.791177. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.30K.