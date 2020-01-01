Hamster Wheel Breaker (BREAKER) טוקנומיקה

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Hamster Wheel Breaker (BREAKER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) מידע

Gateway to a world where animated content and NFTs converge.
Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.
We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,
empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.
Here, innovation and imagination are boundless,
where every piece tells a story, and every token holds a dream.
This is more than a movement—it’s a revolution.
A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.
Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

אתר רשמי:
https://hamsterwheelbreaker.com

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hamster Wheel Breaker (BREAKER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 66.25K
$ 66.25K$ 66.25K
ההיצע הכולל:
$ 999.41M
$ 999.41M$ 999.41M
אספקה במחזור:
$ 999.41M
$ 999.41M$ 999.41M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 66.25K
$ 66.25K$ 66.25K
שיא כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Hamster Wheel Breaker (BREAKER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BREAKER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BREAKERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BREAKERטוקניומיקה, חקרו אתBREAKERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BREAKER חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BREAKER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BREAKER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.