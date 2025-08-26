עוד על BREAKER

Hamster Wheel Breaker סֵמֶל

Hamster Wheel Breaker מחיר (BREAKER)

לא רשום

1 BREAKER ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:51:40 (UTC+8)

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.36%

+4.36%

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BREAKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREAKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREAKER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) מידע שוק

$ 66.39K
$ 66.39K$ 66.39K

--
----

$ 66.39K
$ 66.39K$ 66.39K

999.41M
999.41M 999.41M

999,410,496.5442677
999,410,496.5442677 999,410,496.5442677

שווי השוק הנוכחי של Hamster Wheel Breaker הוא $ 66.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREAKER הוא 999.41M, עם היצע כולל של 999410496.5442677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.39K.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hamster Wheel Breakerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHamster Wheel Breaker ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHamster Wheel Breaker ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hamster Wheel Breakerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-4.65%
60 ימים$ 0+13.68%
90 ימים$ 0--

מה זהHamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) משאב

האתר הרשמי

Hamster Wheel Breakerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hamster Wheel Breaker (BREAKER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hamster Wheel Breaker (BREAKER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hamster Wheel Breaker.

בדוק את Hamster Wheel Breaker תחזית המחיר עכשיו‏!

BREAKER למטבעות מקומיים

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hamster Wheel Breaker (BREAKER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BREAKER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

כמה שווה Hamster Wheel Breaker (BREAKER) היום?
החי BREAKERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BREAKER ל USD?
המחיר הנוכחי של BREAKER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hamster Wheel Breaker?
שווי השוק של BREAKER הוא $ 66.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BREAKER?
ההיצע במחזור של BREAKER הוא 999.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BREAKER?
‏‏BREAKER השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BREAKER?
BREAKER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BREAKER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BREAKER הוא -- USD.
האם BREAKER יעלה השנה?
BREAKER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BREAKER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:51:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.