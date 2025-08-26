Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 1,193.6 גבוה 24 שעות $ 1,200.52 שיא כל הזמנים $ 1,200.84 המחיר הנמוך ביותר $ 1,152.33 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.13%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) המחיר בזמן אמת של הוא $1,199.14. במהלך 24 השעות האחרונות, HLSCOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1,193.6 לבין שיא של $ 1,200.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLSCOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,200.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,152.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HLSCOPE השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.16M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.16M אספקת מחזור 7.64K אספקה כוללת 7,638.145725

שווי השוק הנוכחי של Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund הוא $ 9.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HLSCOPE הוא 7.64K, עם היצע כולל של 7638.145725. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.16M.