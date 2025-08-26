עוד על HLSCOPE

HLSCOPE מידע על מחיר

HLSCOPE אתר רשמי

HLSCOPE טוקניומיקה

HLSCOPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund סֵמֶל

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund מחיר (HLSCOPE)

לא רשום

1 HLSCOPE ל USDמחיר חי:

$1,199.14
$1,199.14$1,199.14
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:20:16 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1,193.6
$ 1,193.6$ 1,193.6
24 שעות נמוך
$ 1,200.52
$ 1,200.52$ 1,200.52
גבוה 24 שעות

$ 1,193.6
$ 1,193.6$ 1,193.6

$ 1,200.52
$ 1,200.52$ 1,200.52

$ 1,200.84
$ 1,200.84$ 1,200.84

$ 1,152.33
$ 1,152.33$ 1,152.33

+0.00%

-0.00%

+0.13%

+0.13%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) המחיר בזמן אמת של הוא $1,199.14. במהלך 24 השעות האחרונות, HLSCOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1,193.6 לבין שיא של $ 1,200.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLSCOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,200.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,152.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HLSCOPE השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) מידע שוק

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

--
----

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

7.64K
7.64K 7.64K

7,638.145725
7,638.145725 7,638.145725

שווי השוק הנוכחי של Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund הוא $ 9.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HLSCOPE הוא 7.64K, עם היצע כולל של 7638.145725. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.16M.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundל USDהיה $ -0.097926847267.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ל USDהיה . $ +6.2771381580.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ל USDהיה $ +27.0939687300.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundל USDהיה $ +33.192538795872.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.097926847267-0.00%
30 ימים$ +6.2771381580+0.52%
60 ימים$ +27.0939687300+2.26%
90 ימים$ +33.192538795872+2.85%

מה זהHamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) משאב

האתר הרשמי

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund.

בדוק את Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund תחזית המחיר עכשיו‏!

HLSCOPE למטבעות מקומיים

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HLSCOPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

כמה שווה Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) היום?
החי HLSCOPEהמחיר ב USD הוא 1,199.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HLSCOPE ל USD?
המחיר הנוכחי של HLSCOPE ל USD הוא $ 1,199.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund?
שווי השוק של HLSCOPE הוא $ 9.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HLSCOPE?
ההיצע במחזור של HLSCOPE הוא 7.64K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HLSCOPE?
‏‏HLSCOPE השיג מחיר שיא (ATH) של 1,200.84 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HLSCOPE?
HLSCOPE ‏‏רשם מחירATL של 1,152.33 USD.
מהו נפח המסחר של HLSCOPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HLSCOPE הוא -- USD.
האם HLSCOPE יעלה השנה?
HLSCOPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HLSCOPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:20:16 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.