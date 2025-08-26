Hall of Legends (HOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000226 $ 0.00000226 $ 0.00000226 24 שעות נמוך $ 0.00000233 $ 0.00000233 $ 0.00000233 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000226$ 0.00000226 $ 0.00000226 גבוה 24 שעות $ 0.00000233$ 0.00000233 $ 0.00000233 שיא כל הזמנים $ 0.148657$ 0.148657 $ 0.148657 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000226$ 0.00000226 $ 0.00000226 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.21% שינוי מחיר (7D) -6.82% שינוי מחיר (7D) -6.82%

Hall of Legends (HOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000023. במהלך 24 השעות האחרונות, HOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000226 לבין שיא של $ 0.00000233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.148657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000226.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOL השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hall of Legends (HOL) מידע שוק

שווי שוק $ 752.69$ 752.69 $ 752.69 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K אספקת מחזור 327.22M 327.22M 327.22M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hall of Legends הוא $ 752.69, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOL הוא 327.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30K.