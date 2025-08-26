Hall of Legends מחיר (HOL)
Hall of Legends (HOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000023. במהלך 24 השעות האחרונות, HOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000226 לבין שיא של $ 0.00000233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.148657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000226.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOL השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hall of Legends הוא $ 752.69, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOL הוא 327.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Hall of Legendsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHall of Legends ל USDהיה . $ -0.0000009216.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHall of Legends ל USDהיה $ -0.0000017762.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hall of Legendsל USDהיה $ -0.00002751859491084614.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.21%
|30 ימים
|$ -0.0000009216
|-40.07%
|60 ימים
|$ -0.0000017762
|-77.22%
|90 ימים
|$ -0.00002751859491084614
|-92.28%
Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities
