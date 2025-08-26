עוד על HOL

Hall of Legends סֵמֶל

Hall of Legends מחיר (HOL)

לא רשום

1 HOL ל USDמחיר חי:

-1.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Hall of Legends (HOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:18:48 (UTC+8)

Hall of Legends (HOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000226
$ 0.00000226$ 0.00000226
24 שעות נמוך
$ 0.00000233
$ 0.00000233$ 0.00000233
גבוה 24 שעות

$ 0.00000226
$ 0.00000226$ 0.00000226

$ 0.00000233
$ 0.00000233$ 0.00000233

$ 0.148657
$ 0.148657$ 0.148657

$ 0.00000226
$ 0.00000226$ 0.00000226

+0.01%

-1.21%

-6.82%

-6.82%

Hall of Legends (HOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000023. במהלך 24 השעות האחרונות, HOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000226 לבין שיא של $ 0.00000233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.148657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000226.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOL השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hall of Legends (HOL) מידע שוק

$ 752.69
$ 752.69$ 752.69

$ 2.30K
$ 2.30K$ 2.30K

327.22M
327.22M 327.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hall of Legends הוא $ 752.69, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOL הוא 327.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30K.

Hall of Legends (HOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hall of Legendsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHall of Legends ל USDהיה . $ -0.0000009216.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHall of Legends ל USDהיה $ -0.0000017762.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hall of Legendsל USDהיה $ -0.00002751859491084614.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.21%
30 ימים$ -0.0000009216-40.07%
60 ימים$ -0.0000017762-77.22%
90 ימים$ -0.00002751859491084614-92.28%

מה זהHall of Legends (HOL)

Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities

Hall of Legends (HOL) משאב

האתר הרשמי

Hall of Legendsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hall of Legends (HOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hall of Legends (HOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hall of Legends.

בדוק את Hall of Legends תחזית המחיר עכשיו‏!

HOL למטבעות מקומיים

Hall of Legends (HOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hall of Legends (HOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hall of Legends (HOL)

כמה שווה Hall of Legends (HOL) היום?
החי HOLהמחיר ב USD הוא 0.0000023 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOL ל USD?
המחיר הנוכחי של HOL ל USD הוא $ 0.0000023. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hall of Legends?
שווי השוק של HOL הוא $ 752.69 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOL?
ההיצע במחזור של HOL הוא 327.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOL?
‏‏HOL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.148657 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOL?
HOL ‏‏רשם מחירATL של 0.00000226 USD.
מהו נפח המסחר של HOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOL הוא -- USD.
האם HOL יעלה השנה?
HOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:18:48 (UTC+8)

