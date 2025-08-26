Half of Pepe (PE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00182526$ 0.00182526 $ 0.00182526 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -7.22% שינוי מחיר (7D) -0.43% שינוי מחיר (7D) -0.43%

Half of Pepe (PE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00182526, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PE השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -7.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Half of Pepe (PE) מידע שוק

שווי שוק $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,814,136.274542 999,814,136.274542 999,814,136.274542

שווי השוק הנוכחי של Half of Pepe הוא $ 31.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PE הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999814136.274542. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.25K.