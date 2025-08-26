עוד על PE

Half of Pepe סֵמֶל

Half of Pepe מחיר (PE)

1 PE ל USDמחיר חי:

-7.20%1D
Half of Pepe (PE) טבלת מחירים חיה
Half of Pepe (PE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00182526
$ 0.00182526$ 0.00182526

-0.11%

-7.22%

-0.43%

-0.43%

Half of Pepe (PE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00182526, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PE השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -7.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Half of Pepe (PE) מידע שוק

$ 31.25K
$ 31.25K$ 31.25K

$ 31.25K
$ 31.25K$ 31.25K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,136.274542
999,814,136.274542 999,814,136.274542

שווי השוק הנוכחי של Half of Pepe הוא $ 31.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PE הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999814136.274542. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.25K.

Half of Pepe (PE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Half of Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHalf of Pepe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHalf of Pepe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Half of Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.22%
30 ימים$ 0-5.67%
60 ימים$ 0+14.04%
90 ימים$ 0--

מה זהHalf of Pepe (PE)

Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too! We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily! See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Half of Pepe (PE) משאב

האתר הרשמי

Half of Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Half of Pepe (PE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Half of Pepe (PE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Half of Pepe.

בדוק את Half of Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

PE למטבעות מקומיים

Half of Pepe (PE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Half of Pepe (PE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Half of Pepe (PE)

כמה שווה Half of Pepe (PE) היום?
החי PEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PE ל USD?
המחיר הנוכחי של PE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Half of Pepe?
שווי השוק של PE הוא $ 31.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PE?
ההיצע במחזור של PE הוא 999.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PE?
‏‏PE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00182526 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PE?
PE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PE הוא -- USD.
האם PE יעלה השנה?
PE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Half of Pepe (PE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.