HAKU (HAKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00038921$ 0.00038921 $ 0.00038921 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000051$ 0.0000051 $ 0.0000051 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.58% שינוי מחיר (7D) -1.58%

HAKU (HAKU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000859. במהלך 24 השעות האחרונות, HAKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00038921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000051.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAKU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HAKU (HAKU) מידע שוק

שווי שוק $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K אספקת מחזור 998.76M 998.76M 998.76M אספקה כוללת 998,758,017.167273 998,758,017.167273 998,758,017.167273

שווי השוק הנוכחי של HAKU הוא $ 8.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAKU הוא 998.76M, עם היצע כולל של 998758017.167273. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.58K.