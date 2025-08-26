HairDAO מחיר (HAIR)
HairDAO (HAIR) המחיר בזמן אמת של הוא $79.35. במהלך 24 השעות האחרונות, HAIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 78.02 לבין שיא של $ 100.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 150.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.35.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAIR השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -20.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של HairDAO הוא $ 55.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAIR הוא 694.92K, עם היצע כולל של 1533338.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.68M.
במהלך היום, השינוי במחיר של HairDAOל USDהיה $ -20.424395990444.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHairDAO ל USDהיה . $ +34.5057601200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHairDAO ל USDהיה $ +106.2607907400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HairDAOל USDהיה $ +31.61260497622775.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -20.424395990444
|-20.47%
|30 ימים
|$ +34.5057601200
|+43.49%
|60 ימים
|$ +106.2607907400
|+133.91%
|90 ימים
|$ +31.61260497622775
|+66.22%
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
