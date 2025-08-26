HairDAO (HAIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 78.02 $ 78.02 $ 78.02 24 שעות נמוך $ 100.4 $ 100.4 $ 100.4 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 78.02$ 78.02 $ 78.02 גבוה 24 שעות $ 100.4$ 100.4 $ 100.4 שיא כל הזמנים $ 150.38$ 150.38 $ 150.38 המחיר הנמוך ביותר $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.74% שינוי מחיר (1D) -20.47% שינוי מחיר (7D) +11.13% שינוי מחיר (7D) +11.13%

HairDAO (HAIR) המחיר בזמן אמת של הוא $79.35. במהלך 24 השעות האחרונות, HAIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 78.02 לבין שיא של $ 100.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 150.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.35.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAIR השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -20.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HairDAO (HAIR) מידע שוק

שווי שוק $ 55.15M$ 55.15M $ 55.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.68M$ 121.68M $ 121.68M אספקת מחזור 694.92K 694.92K 694.92K אספקה כוללת 1,533,338.0 1,533,338.0 1,533,338.0

שווי השוק הנוכחי של HairDAO הוא $ 55.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAIR הוא 694.92K, עם היצע כולל של 1533338.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.68M.