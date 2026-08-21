HahaYes מחיר היום

מחיר HahaYes (RIZO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 31.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZO ל USD הוא $ 0 לכל RIZO.

HahaYes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 508,325, עם היצע במחזור של 420.69B RIZO. ב‑24 השעות האחרונות, RIZO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIZO נע ב -1.92% בשעה האחרונה ו +41.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HahaYes (RIZO) מידע שוק

שווי שוק $ 508.33K$ 508.33K $ 508.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 508.33K$ 508.33K $ 508.33K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HahaYes הוא $ 508.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 508.33K.