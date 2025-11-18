ExchangeDEX+
מחיר Haedal Staked WAL בזמן אמת היום הוא 0.18521 USD.HAWAL שווי השוק הוא 29,699 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר HAWAL ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על HAWAL

HAWAL מידע על מחיר

מה זה HAWAL

HAWAL אתר רשמי

HAWAL טוקניומיקה

HAWAL תחזית מחיר

Haedal Staked WAL סֵמֶל

Haedal Staked WAL מחיר (HAWAL)

לא רשום

1 HAWAL ל USDמחיר חי:

$0.18521
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Haedal Staked WAL (HAWAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 18:13:04 (UTC+8)

Haedal Staked WAL מחיר היום

מחיר Haedal Staked WAL (HAWAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.18521, עם שינוי של 5.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAWAL ל USD הוא $ 0.18521 לכל HAWAL.

Haedal Staked WAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,699, עם היצע במחזור של 160.00K HAWAL. ב‑24 השעות האחרונות, HAWAL סחר בין $ 0.178675 (נמוך) ל $ 0.196799 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.455937, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.129313.

ביצועים לטווח קצר, HAWAL נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו -17.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Haedal Staked WAL (HAWAL) מידע שוק

$ 29.70K
--
$ 29.70K
160.00K
160,000.0
שווי השוק הנוכחי של Haedal Staked WAL הוא $ 29.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAWAL הוא 160.00K, עם היצע כולל של 160000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.70K.

Haedal Staked WAL היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.178675
24 שעות נמוך
$ 0.196799
גבוה 24 שעות

$ 0.178675
$ 0.196799
$ 0.455937
$ 0.129313
-0.69%

-5.50%

-17.92%

-17.92%

Haedal Staked WAL (HAWAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Haedal Staked WALל USDהיה $ -0.0107906650110497.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHaedal Staked WAL ל USDהיה . $ -0.0410164584.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHaedal Staked WAL ל USDהיה $ -0.1061601865.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Haedal Staked WALל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0107906650110497-5.50%
30 ימים$ -0.0410164584-22.14%
60 ימים$ -0.1061601865-57.31%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Haedal Staked WAL

Haedal Staked WAL (HAWAL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HAWAL הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Haedal Staked WAL (HAWAL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Haedal Staked WAL עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Haedal Staked WAL יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור HAWAL תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Haedal Staked WAL תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Haedal Staked WAL (HAWAL) משאב

האתר הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Haedal Staked WAL

כמה שווה 1 Haedal Staked WAL ב-2030?
אם Haedal Staked WAL תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Haedal Staked WAL מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
Haedal Staked WAL (HAWAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Haedal Staked WAL

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.