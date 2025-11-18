Haedal Staked WAL מחיר היום

מחיר Haedal Staked WAL (HAWAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.18521, עם שינוי של 5.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAWAL ל USD הוא $ 0.18521 לכל HAWAL.

Haedal Staked WAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,699, עם היצע במחזור של 160.00K HAWAL. ב‑24 השעות האחרונות, HAWAL סחר בין $ 0.178675 (נמוך) ל $ 0.196799 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.455937, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.129313.

ביצועים לטווח קצר, HAWAL נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו -17.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Haedal Staked WAL (HAWAL) מידע שוק

שווי שוק $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K אספקת מחזור 160.00K 160.00K 160.00K אספקה כוללת 160,000.0 160,000.0 160,000.0

שווי השוק הנוכחי של Haedal Staked WAL הוא $ 29.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAWAL הוא 160.00K, עם היצע כולל של 160000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.70K.