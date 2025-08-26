עוד על HADES

HADES מידע על מחיר

HADES אתר רשמי

HADES טוקניומיקה

HADES תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

HadesAI by Virtuals סֵמֶל

HadesAI by Virtuals מחיר (HADES)

לא רשום

1 HADES ל USDמחיר חי:

--
----
-18.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
HadesAI by Virtuals (HADES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:35:20 (UTC+8)

HadesAI by Virtuals (HADES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00297238
$ 0.00297238$ 0.00297238

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-18.65%

-25.99%

-25.99%

HadesAI by Virtuals (HADES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HADES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HADESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00297238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HADES השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -18.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HadesAI by Virtuals (HADES) מידע שוק

$ 39.61K
$ 39.61K$ 39.61K

--
----

$ 39.61K
$ 39.61K$ 39.61K

999.97M
999.97M 999.97M

999,969,201.8047597
999,969,201.8047597 999,969,201.8047597

שווי השוק הנוכחי של HadesAI by Virtuals הוא $ 39.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HADES הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969201.8047597. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.61K.

HadesAI by Virtuals (HADES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HadesAI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHadesAI by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHadesAI by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HadesAI by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.65%
30 ימים$ 0-10.62%
60 ימים$ 0-15.43%
90 ימים$ 0--

מה זהHadesAI by Virtuals (HADES)

Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

HadesAI by Virtuals (HADES) משאב

האתר הרשמי

HadesAI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HadesAI by Virtuals (HADES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HadesAI by Virtuals (HADES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HadesAI by Virtuals.

בדוק את HadesAI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

HADES למטבעות מקומיים

HadesAI by Virtuals (HADES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HadesAI by Virtuals (HADES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HADES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HadesAI by Virtuals (HADES)

כמה שווה HadesAI by Virtuals (HADES) היום?
החי HADESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HADES ל USD?
המחיר הנוכחי של HADES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HadesAI by Virtuals?
שווי השוק של HADES הוא $ 39.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HADES?
ההיצע במחזור של HADES הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HADES?
‏‏HADES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00297238 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HADES?
HADES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HADES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HADES הוא -- USD.
האם HADES יעלה השנה?
HADES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HADES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:35:20 (UTC+8)

HadesAI by Virtuals (HADES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.