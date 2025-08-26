HadesAI by Virtuals (HADES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00297238 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -18.65% שינוי מחיר (7D) -25.99%

HadesAI by Virtuals (HADES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HADES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HADESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00297238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HADES השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -18.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HadesAI by Virtuals (HADES) מידע שוק

שווי שוק $ 39.61K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.61K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,969,201.8047597

שווי השוק הנוכחי של HadesAI by Virtuals הוא $ 39.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HADES הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969201.8047597. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.61K.