had to take profits sir מחיר היום

מחיר had to take profits sir (HTTPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 40.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HTTPS ל USD הוא $ 0 לכל HTTPS.

had to take profits sir כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,136, עם היצע במחזור של 999.43M HTTPS. ב‑24 השעות האחרונות, HTTPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00324123, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HTTPS נע ב -1.09% בשעה האחרונה ו +5.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.51K.

had to take profits sir (HTTPS) מידע שוק

שווי שוק $ 125.14K$ 125.14K $ 125.14K נפח (24 שעות) $ 27.51K$ 27.51K $ 27.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.14K$ 125.14K $ 125.14K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M אספקה כוללת 999,434,211.45848 999,434,211.45848 999,434,211.45848

שווי השוק הנוכחי של had to take profits sir הוא $ 125.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.51K. ההיצע במחזור של HTTPS הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999434211.45848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.14K.