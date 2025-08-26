HACK ($HACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00268146$ 0.00268146 $ 0.00268146 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -3.94% שינוי מחיר (7D) +9.19% שינוי מחיר (7D) +9.19%

HACK ($HACK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $HACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00268146, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HACK השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -3.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HACK ($HACK) מידע שוק

שווי שוק $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K אספקת מחזור 888.88M 888.88M 888.88M אספקה כוללת 888,880,000.0 888,880,000.0 888,880,000.0

שווי השוק הנוכחי של HACK הוא $ 5.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HACK הוא 888.88M, עם היצע כולל של 888880000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.44K.